Психиатр Костюк: недолгий дневной сон может улучшить концентрацию внимания

Недолгий дневной сон может улучшить концентрацию внимания. Об этом рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк в интервью для РИА «Новости» .

Даже непродолжительный дневной сон длиной 15-20 минут способен существенно увеличить запас энергии и улучшить концентрацию внимания. Такой метод помогает быстро прийти в себя после насыщенного трудового дня, добавил врач.

Как написал «Петербургский дневник», к методам быстрого восстановления сил, которые помогают поднять настроение даже при дефиците свободного времени, относятся: релаксационные и дыхательные упражнения, умеренная физическая активность, прослушивание музыки или чтение книг, общение с природой и близкими людьми, а также принятие теплого душа или ванны.

Эти способы не требуют большого количества времени, но регулярное их применение способно заметно повысить качество жизни и поддерживать психическое здоровье даже в условиях интенсивных нагрузок, добавил психиатр.