Психиатр Константинов назвал условным понятием стадийность горевания

Процесс переживания горя уникален для каждого человека и может занимать различное время. Однако если страдания затянулись, это может привести к психологическим проблемам и даже заболеваниям, рассказал психиатр Денис Константинов в беседе с KP.RU .

По словам специалиста, в соответствии с Международной классификацией болезней нормальная реакция на горе не должна продолжаться более шести месяцев.

«Если горе длится дольше, оно должно рассматриваться как аномальное», — отметил врач.

Психиатр подчеркнул, что процесс переживания горя не имеет строгого сценария. Стадии переживания — понятие условное, и человек может как перескочить этап, так и вернуться к нему позже. Все зависит от индивидуальных особенностей психики, жизненного опыта и характера, пояснил специалист.