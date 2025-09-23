Психиатр Исаев сравнил страх остаться без телефона с алкоголизмом

Современные дети все чаще сталкиваются с новыми формами зависимостей, такими как игромания и номофобия — страх остаться без телефона. Эти состояния развиваются незаметно, но могут серьезно повлиять на повседневную жизнь подростков, рассказал психиатр Руслан Исаев в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, игромания и номофобия — это такие же зависимости, как наркомания или алкоголизм, только с другим объектом пагубной привычки.

Среди тревожных признаков медик выделил потерю интереса к привычным увлечениям, чрезмерное время, проведенное за гаджетами, нарушение режима дня, вспышки раздражительности и агрессии, а также напряженность в семье. Особенно опасно, если смартфон становится «продолжением личности» ребенка.