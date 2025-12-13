Психиатр Федорович рассказал, что тревогу можно только скрыть

Психиатр Александр Федорович высказал свою точку зрения на проблему тревожности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист подчеркнул, что ряд факторов может постоянно провоцировать это состояние, и борьба с ним представляется сложной.

«Тревогу можно только скрыть, и особенности организма в той или иной степени у каждого конкретного человека позволяют ему в большей или меньшей степени научиться это скрывать», — пояснил эксперт.

По мнению врача, хотя полностью избавиться от тревожности может быть сложно, следует постараться уменьшить количество факторов, вызывающих внутреннее напряжение.