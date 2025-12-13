Психиатр Федорович рассказал, что тревогу можно только скрыть
Психиатр Александр Федорович высказал свою точку зрения на проблему тревожности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Специалист подчеркнул, что ряд факторов может постоянно провоцировать это состояние, и борьба с ним представляется сложной.
«Тревогу можно только скрыть, и особенности организма в той или иной степени у каждого конкретного человека позволяют ему в большей или меньшей степени научиться это скрывать», — пояснил эксперт.
По мнению врача, хотя полностью избавиться от тревожности может быть сложно, следует постараться уменьшить количество факторов, вызывающих внутреннее напряжение.