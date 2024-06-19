Психиатр Федорович объяснил, что интернет-зависимость пагубно влияет на эндокринную систему

Если бесконтрольно сидеть в интернете, то это пагубно влияет не только на психику, истощая ее, но и на иммунитет. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

По его словам, нужно следить за своей так называемой психологической гигиеной. А для этого надо контролировать качество и количество информации, которая поступает извне.

«Я уже не говорю об играх и социальных сетях, которые, вовлекая в процесс людей с не очень устойчивой психикой, истощают нервную ткань, утомляют, что ведет, к нарушению эндокринных функций, а потом иммунитета и далее по списку», — отметил врач.

Он подчеркнул, что скорость воздействия на организм может быть разной. Однако угнетание иммунитета и эндокринной системы при интернет-зависимости происходит абсолютно у каждого.