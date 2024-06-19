Психиатр Федорович назвал ревность навязчивым состоянием

Ревность относится к навязчивым состояниям и заставляет людей совершать неразумные, а порой и опасные поступки. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

Он объяснил, что ревнивые люди могут в желании контроля пойти на крайние меры. Например, поставить прослушку или взломать соцсети партнера.

«Ревность вполне может быть навязчивым состоянием. Эта идея опять же экстраполируется. Я из ревности могу преследовать, ставить прослушку, вскрывать телефон, почту, вешать GPS-трекер и так далее», — отметил врач.

Он добавил, что двояко относится к убийству из так называемой ревности. Врач назвал такую причину отмазкой и призвал не использовать ее.