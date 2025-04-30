Проктолог Симонов: длительная поездка повышает риск тромбоза

Проктолог Антон Симонов предупредил о возможном риске для здоровья, связанном с «синдромом эконом-класса». Он опасен для тех, кто собирается на майских праздниках долго лететь на самолете или ехать в машине, сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на Telegram-канал « Бокал прессека ».

По словам врача, при тромбозе внутри вен формируются сгустки крови и тромбы, которые могут негативно воздействовать на организм человека.

«Полеты на самолете считаются более опасными, чем на машине. <…> Давление в самолете понижено, а воздух более сухой, что может дополнительно сгустить кровь», — отметил медик.

Эксперт посоветовал путешественникам делать разминку каждые 1,5−2 часа, соблюдать питьевой режим, отказаться от алкоголя, не сидеть «нога на ногу», носить свободную одежду и обувь.