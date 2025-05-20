Производители газировки в России начали массово убирать сахар из напитков

Производители начали массово убирать сахар из недиетической газировки, сокращая количество килокалорий. Об этом сообщили «Известия» по результатам контрольной закупки.

В частности, в выпущенной в феврале 2025 года в продукции компании МПБК «Очаково» Cool Cola содержится 45 килокалорий на 100 миллилитров, а уже в апреле — только 20.

Начала терять энергетическую ценность газировка бренда «Добрый» со вкусом апельсина. В продаже еще можно приобрести два напитка с одинаковым названием, но уже с разными характеристикам. У одного будет 19 килокалорий и 2,5% апельсинового сока, а у другого — 32 килокалорий и 3%.

Сократилось количество сахара в газировке от группы компаний «Черноголовка». В напитке Cola содержится 19 килокалорий, но также еще можно найти продукцию с 40 килокалориями. То же самое можно сказать о линейке лимонадов компании.

Ранее гастроэнтеролог рассказал о губительном влиянии на организм кофе с сахаром.