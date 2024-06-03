Профессор Велданова: эмпатия должна стать направлением развития системы здравоохранения в РФ

Идеальное взаимодействие с врачом предполагает профессионализм специалиста, его вовлечение в ситуацию больного, а также возможность получить медуслугу быстро. Об этом говорится в отчете «Здравоохранение в России глазами пациента» от Школы управления Сколково, сообщила «Газета.ru».

С точки зрения пациента в работе доктора главную ценность представляет решение проблемы. Многие обращают внимание на сострадание и включенность врача, отметила профессор и директор Центра развития здравоохранения Школы Сколково Марина Велданова.

По ее мнению, дальнейшим направлением развития медицинских учреждений в РФ должна стать эмпатия. Кроме того, необходимо на качественном уровне наладить обратную связь.

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