Профессор Шилов подчеркнул необходимость информированности при диабете второго типа

Нехватка информации может усугубить состояние пациентов с сахарным диабетом второго типа, поскольку заболевание грозит нарушением работы почек. Об этом сообщил профессор кафедры нефрологии и диализа внутренних болезней Евгений Шилов в пресс-центре «Известий» .

По его словам, пациент должен не только сотрудничать с врачом, но и быть хорошо осведомленным о возникающих проблемах.

Специалист также отметил, что при сахарном диабете необходимо провести два теста, чтобы установить, затронуты ли почки, так как их вовлечение в процесс практически неизбежно.

Кроме того, журнал Medical Xpress выяснил, что сахарный диабет первого типа связан с более высоким риском развития деменции по сравнению с людьми без диабета.