Профессор Пустынский рассказал, что у более 60% людей рак полости рта выявляется на поздних стадиях

Рак слизистой оболочки полости рта — опасное заболевание с высоким риском рецидивов и смертности. Более 60% пациентов диагностируются на поздних стадиях, поэтому ранняя диагностика имеет критическое значение. По словам профессора кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии, доктора медицинских наук Ильи Пустынского, своевременная диагностика позволяет добиться высоких показателей излечения, написал Life.ru .

Злокачественные опухоли могут поражать различные отделы полости рта. В начале заболевания появляются безболезненные узелки, уплотнения или поверхностные язвы, которые не поддаются лечению.

Симптомы, такие как жжение или покалывание во рту во время еды, должны насторожить. Если симптомы не проходят после двух недель консервативного лечения, специалист рекомендует обратиться к онкологу для детального обследования.

При ранней диагностике рак полости рта можно излечить более чем в 90% случаев. Однако на поздних стадиях пятилетняя выживаемость пациентов снижается до 23–42%.

Пустынский также выделил факторы, способствующие развитию рака полости рта: курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная гигиена полости рта, хронические заболевания и предопухолевые состояния.