Профессор Продеус: антибиотики нельзя использовать при лечении вирусной инфекции

Иммунолог-аллерголог и профессор Андрей Продеус раскритиковал российских врачей, которые пытаются лечить антибиотиками любую инфекцию. Такой подход в корне неверен, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, запрещено прописывать соответствующие препараты, например, при COVID-19, ведь его вызывает вирус, а не бактерия.

«Назначение человеку на вирусную инфекцию антибиотиков как раз и приводит к антибиотикорезистентности, нечувствительности, когда мы сами тренируем бактерии, которые умеют защищаться от определенного типа антибиотиков», — пояснил врач.

Он также добавил, что отличить вирусную инфекцию от бактериальной достаточно просто. Так, при последней в носу образуются выделения желто-зеленого цвета. В ином случае носовая слизь вязкая и светлая, сообщил специалист.