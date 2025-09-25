Профессор Погожева посоветовала худеющим включить в рацион треску

Рыба является ценным продуктом для здоровья и контроля веса, так как содержит белок, йод, цинк и другие полезные вещества. Об этом рассказала профессор и доктор медицинских наук Алла Погожева в интервью KP.RU .

По мнению медика, тресковые сорта, такие как хек, треска, навага, минтай и судак, считаются отличным выбором для тех, кто следит за здоровьем и весом.

«Они содержат много белка и мало жира, что помогает сохранять мышечную массу и терять лишний жир», — пояснила эксперт.

Она также посоветовала включать в рацион жирные сорта рыбы, такие как сардина, семга, сельдь и скумбрия. Эти продукты поддерживают здоровье сердца, мозга, зрение и иммунитет.