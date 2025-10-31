Профессор Пивоварова отметила, что длительный кашель и температура могут быть симптомами туберкулеза

Туберкулез может быть ошибочно принят за обычную простуду из-за схожести некоторых симптомов. Однако у этого заболевания есть свои особенности, о которых рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова в беседе с сайтом Lenta.ru .

Врач отметила, что к характерным признакам туберкулеза относятся повышенная потливость по ночам, постепенная потеря веса без видимых причин и незначительное повышение температуры, которое держится неделями. Эти симптомы часто путают с проявлениями простуды.

«При ОРВИ или ОРЗ температура и кашель проходят за пять–семь дней, тогда как при туберкулезе симптомы сохраняются долгое время — недели или даже месяцы, а самочувствие постепенно ухудшается», — предупредила Пивоварова.

Кашель при туберкулезе может быть влажным, иногда с прожилками крови в мокроте. При появлении затяжного кашля, повышенной температуры или ночной потливости важно сразу обратиться к терапевту.

Врач может назначить флюорографию или рентген грудной клетки, чтобы увидеть изменения в легких, которые появляются уже на начальных стадиях болезни, а также направить на анализ мокроты. Пивоварова напомнила, что болезнь полностью излечима при условии полного соблюдения схемы лечения.