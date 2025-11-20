Профессор Паунова предупредила об отсутствии симптомов рака почки на ранних стадиях

Рак почки не относится к самым распространенным видам онкологических заболеваний — он занимает 14-е место по числу случаев. Однако существуют факторы, повышающие риск его развития. Среди них — курение, ожирение, высокое артериальное давление, контакт с вредными веществами на работе и прием некоторых лекарств. Об этом рассказала «Российской газете» завкафедрой педиатрии имени академика Студеникина Института клинической медицины Пироговского Университета, профессор Светлана Паунова.

Особую бдительность следует проявлять тем, у кого в семье уже были случаи рака почки. С возрастом риск заболевания увеличивается, а у мужчин оно встречается почти в два раза чаще, чем у женщин. Средний возраст диагностики — 60–65 лет.

«На ранних стадиях рак почки часто протекает бессимптомно. По мере роста опухоли появляются болевые ощущения и изменения в анализах мочи», — цитирует доктора «Свободная Пресса».

Кроме того, есть и другие признаки, которые могут указывать на рак почки. Среди них — артериальная гипертензия, повышение температуры тела без видимых причин, отеки нижних конечностей, появление сосудистой сетки под кожей живота или мошонки у мужчин, кашель с кровавой мокротой, одышка, боль в костях, переломы, а также головные боли и неврологические нарушения.

Лечение рака почки зависит от размера и расположения опухоли. Если заболевание выявлено на ранней стадии, возможно проведение операции, сохраняющей почку, подчеркнула Паунова.