Профессор Маркова связала резкий рост больных диабетом с изменением образа жизни

С 2009 года количество больных диабетом в России выросло на 75%, превысив 5,5 миллиона человек. Доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова объяснила причины в беседе с сайтом KP.RU .

Одна из них — изменение образа жизни. Как пояснила специалист, многие ведут малоподвижный образ жизни, потребляют вредную пищу. До 65% населения РФ имеют избыточную массу тела или ожирение, что ведет к инсулинорезистентности и диабету второго типа.

Кроме того, эксперт обратила внимание на вредные привычки. Так, курение считается фактором развития инсулинорезистентности и других метаболических расстройств.

По словам профессора, влияние оказывает и качество сна. Нехватка ночного отдыха активирует гормоны стресса, повышая уровень гликированного гемоглобина.