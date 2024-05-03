Профессор Яковлев объяснил, что прием антибиотиков при ОРВИ вредит организму | 360°

03 мая 2024, 14:36
Профессор Яковлев объяснил, что прием антибиотиков при ОРВИ вредит организму
Лечение антибиотиками при ОРВИ не только не принесет результатов, но и нанесет серьезный вред здоровью. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев.
Он объяснил, что антибиотики нужно принимать только по назначению врача и строго в соответствии с тем, планом, которой он прописал. И при ОРВИ эти лекарства не нужны. Потому что простуду вызывают вирусы, а антибиотики на них не действуют. В итоге ситуация только ухудшается.
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«И это способствует росту антибиотикорезистентности (устойчивость бактерий к антибиотикам — прим. ред.). Безусловно, поддерживаю решение Минздрава, оно давно назрело», — отметил Яковлев.
Он подчеркнул, что антибиотики прописываеют лишь в том случае, если ОРВИ осложнилось бактериальной инфекцией. Тогда по стандарту медицины их применение оправдано.
Врачи
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