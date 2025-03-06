Профессор Бузунов связал весеннюю бессонницу со стрессом и дефицитом витаминов

Ранней весной организм испытывает сильный стресс, так как отпуск еще далеко, а энергия уже на исходе. Это может привести к проблемам со сном, заявил сомнолог и профессор Роман Бузунов в беседе с Life .

По его словам, 80% случаев расстройства сна вызваны эмоциональным напряжением. Другие распространенные причины включают храп и апноэ, которые ухудшают качество сна как у самих больных, так и у окружающих.

Медик связал весеннюю бессонницу с общей усталостью и недостатком витаминов. Бузунов рекомендовал придерживаться режима дня, избегать потребления кофеина незадолго до ночного отдыха и вести активный образ жизни.