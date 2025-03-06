Профессор Бузунов связал весеннюю бессонницу со стрессом и дефицитом витаминов

Ранней весной организм испытывает сильный стресс, так как отпуск еще далеко, а энергия уже на исходе. Это может привести к проблемам со сном, заявил сомнолог и профессор Роман Бузунов в беседе с Life.
По его словам, 80% случаев расстройства сна вызваны эмоциональным напряжением. Другие распространенные причины включают храп и апноэ, которые ухудшают качество сна как у самих больных, так и у окружающих.
Медик связал весеннюю бессонницу с общей усталостью и недостатком витаминов. Бузунов рекомендовал придерживаться режима дня, избегать потребления кофеина незадолго до ночного отдыха и вести активный образ жизни.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте