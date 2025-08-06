Профессор Брюнин напомнил о риске осложнений при поздних родах

Профессор, заведующий гинекологическим отделением Сеченовского центра материнства и детства Дмитрий Брюнин в интервью KP.RU рассказал о факторах, негативно влияющих на репродуктивное здоровье современных женщин.

Среди соответствующих обстоятельств специалист выделил загрязненный воздух, а также продукты с высоким содержанием тяжелых металлов и искусственных добавок.

«Организм испытывает колоссальное влияние большого города», — отметил специалист.

По его словам, актуальна сейчас и проблема поздних родов. С возрастом уменьшается количество яйцеклеток, увеличивается риск осложнений и наследственных заболеваний. Профессор рекомендовал ежегодно проходить профилактический осмотр у гинеколога для своевременного выявления патологий.