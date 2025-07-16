Профессор Баранова связала разгон метаболизма с ускоренным старением

Некоторые стремятся ускорить обмен веществ, не подозревая о возможных негативных последствиях для здоровья. В беседе с сайтом KP.RU доктор биологических наук, профессор Анча Баранова предупредила о рисках, связанных с ускорением метаболизма.

По ее словам, при наборе веса обмен веществ ускоряется, поскольку организму требуется больше энергии для поддержания жизнедеятельности. Однако это не повод для радости.

Как пояснила эксперт, результатом может стать увеличение количества ошибок в организме, включая клеточный уровень: чем быстрее работает система, тем выше вероятность сбоев. Накопление таких повреждений — ускоренное старение, предупредила Баранова.