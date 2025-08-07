Профессор Баранова сообщила о способности «уколов стройности» менять вкусовые ощущения

Новое поколение препаратов для снижения веса может влиять на вкусовые предпочтения человека. Об этом рассказала профессор и специалист по персонализированной медицине Анча Баранова в беседе с сайтом KP.RU.

По словам медика, у пациентов, применяющих такие лекарства, снижается желание употреблять сладкое.

«Терапия препаратами этого класса ведет к „исправлению“ вкусовых ощущений от сладкого», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что «уколы стройности» помогают изменить порог насыщения, благодаря чему чувство сытости приходит быстрее. При этом Баранова предупредила, что препарат можно использовать только по назначению врача.

