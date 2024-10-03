Профессор Аграновский рассказал, что в России циркулируют грипп и коронавирус

Сезон простуд уже начался. О том, какие вирусы распространены в России этой осенью, радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он отметил, что вирусы, которые сейчас циркулируют, можно разделить на две категории. Первая группа включает те, которые известны давно: грипп, аденовирус, риновирус и даже некоторые коронавирусы, которые существовали задолго до пандемии COVID-19. Эти инфекции обычно имеют легкое течение. COVID-19, по его словам, не вытеснил другие сезонные заболевания, а стал одним из них.

Профессор также подчеркнул, что любой вирус постоянно изменяется и мутирует. Чтобы уменьшить вероятность заражения, он рекомендует людям из групп риска пройти вакцинацию по указанию терапевта.