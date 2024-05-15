Президент РАО Васильева: режим дня школьников должен включать полноценный сон и физнагрузки | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 13:07 Президент РАО Васильева: режим дня школьников должен включать полноценный сон и физнагрузки

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Президент Российской академии образования Ольга Васильева посоветовала родителям обратить внимание на режим дня школьников. Нарушения в распорядке труда и отдыха негативно сказываются на состоянии детей, отметила эксперт в эфире ОТР.

По ее словам, поздний отход ко сну обычно приводит к сложностям при пробуждении. Еще одно последствие — усталость и сонливость в течение всего дня.

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Специалист также напомнила, что многие школьники не уделяют время физическим нагрузкам, предпочитая им виртуальный мир. Результатом становятся проблемы со здоровьем.