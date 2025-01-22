Преподаватель РОСБИОТЕХа Беляева: самый бесполезный вид шоколада — белый

Белый шоколад считается наименее полезной разновидностью всеми любимого лакомства. Все дело в низком содержании какао-продуктов и вредных начинках. Об этом рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева в беседе с Ura.ru .

Специалист посоветовала отдать предпочтение горькому шоколаду. Он выводит из организма кортизол и катехоламины — гормоны, которые отвечают за реакцию на стресс, передает сайт RT.

За счет своего уникального химического состава натуральный шоколад оберегает нервную систему человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций. Кроме того, входящие в состав лакомства флавоноиды улучшают кровоснабжение мозга и повышают концентрацию внимания, добавила Беляева.