Преподаватель РОСБИОТЕХа Беляева назвала белый шоколад наиболее вредным

Горький шоколад богат полезными компонентами: его влияние на здоровье определяется составом входящих ингредиентов. Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева поделилась с URA.RU рекомендациями по выбору полезного шоколада.

Самым полезным считается горький шоколад, так как в нем содержится минимальное количество дополнительных ингредиентов и максимальное количество какао-продуктов. По словам Беляевой, темный шоколад помогает организму справляться со стрессом, снижая уровень гормонов кортизола и катехоламинов, ответственных за реакции на стрессовые ситуации.

Наибольший вред здоровью, по мнению эксперта, может нанести белый шоколад. В его составе практически отсутствуют полезные компоненты какао, содержащие белки и антиоксиданты, укрепляющие иммунитет. Белый шоколад, как уточнила Беляева, включает большое количество химических добавок.