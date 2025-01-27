Преподаватель Антипова: плавание на голодный желудок может обернуться судорогами

Старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова сообщила Life , что плавание на пустой желудок может быть опасным для здоровья.

По ее словам, бассейн, наряду с лыжным спортом, является одним из самых энергоемких видов физической активности, требующих полной мобилизации сил организма.

«Плавая натощак, вы можете упасть в голодный обморок или заработать судороги, так как организм не получает необходимых ему микроэлементов и минералов», — предупредила медик.

Однако переедание перед тренировкой также нежелательно. Антипова указала, что плавание включает работу множества групп мышц, которым требуется приток крови. Одновременно кровь необходима пищеварительной системе для переработки пищи. Из-за этого мышцы могут испытывать недостаток кислорода, особенно если перед занятием была съедена жирная еда.