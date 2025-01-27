Преподаватель Антипова: плавание на голодный желудок может обернуться судорогами
Старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова сообщила Life, что плавание на пустой желудок может быть опасным для здоровья.
По ее словам, бассейн, наряду с лыжным спортом, является одним из самых энергоемких видов физической активности, требующих полной мобилизации сил организма.
«Плавая натощак, вы можете упасть в голодный обморок или заработать судороги, так как организм не получает необходимых ему микроэлементов и минералов», — предупредила медик.
Однако переедание перед тренировкой также нежелательно. Антипова указала, что плавание включает работу множества групп мышц, которым требуется приток крови. Одновременно кровь необходима пищеварительной системе для переработки пищи. Из-за этого мышцы могут испытывать недостаток кислорода, особенно если перед занятием была съедена жирная еда.