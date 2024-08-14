Повар Прокофиев: лапша быстрого приготовления не опасна, если ею не злоупотреблять

Принято считать, что лапша быстрого приготовления вредна для здоровья. Однако продукт совсем не опасен, если им не злоупотреблять, рассказал шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, лапша не вызовет каких-то проблем с пищеварением в краткосрочной перспективе. При этом если есть ее регулярно, возрастают риски развития гастрита и ожирения — все это прописные истины.

Для людей с повышенной физической активностью такой продукт быстрого приготовления станет идеальным решением, если требуется перекусить, отметил Прокофьев.

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