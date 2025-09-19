Popular Science: ночевка на природе снижает уровень стресса в организме

Пребывание на свежем воздухе полезно для здоровья, и сон под открытым небом не исключение. Об этом написали в журнале Popular Science .

Доктор и представитель Американской академии медицины сна (AASM) Дженнифер Мартин рассказала, что, несмотря на индивидуальный подход к сну, есть доказательства того, что ночь на природе может перезагрузить тело и разум, написали «Известия».

Основная причина хорошего сна на свежем воздухе, по словам эксперта, — отсутствие раздражителей, таких как телефоны и компьютеры. В природе нет ярких искусственных источников света, что позволяет телу вырабатывать мелатонин — гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования.

Важным фактором является и снижение стресса. Пребывание на природе способствует нормализации его уровня, что улучшает качество сна.

Одним из ключевых преимуществ является влияние на циркадный ритм — внутренние часы организма. Привычка к естественному солнечному свету и темноте гармонизирует эти ритмы и улучшает качество сна.