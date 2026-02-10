Popular Science: чрезмерное употребление моркови может привести к каротинемии

Морковь действительно поддерживает здоровье глаз, но не стоит рассчитывать на значительные улучшения зрения только за счет ее употребления. Об этом сообщил журнал Popular Science .

Во времена Второй мировой войны в Великобритании активно распространялась идея о том, что морковь помогает сохранить здоровье и улучшить зрение в темноте. Это было частью кампании по пропаганде здорового питания в условиях нехватки продовольствия, написали «Известия».

Заведующий кафедрой офтальмологии Медицинского центра Университета Раш доктор Джонатан Рубинштейн подчеркнул: «Людям не следует думать: „Я наемся моркови, и мне станет лучше видно“. Это неправда».

Морковь богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин A. Этот витамин особенно важен для здоровья сетчатки глаза. Однако, по словам специалистов, для поддержания здоровья глаз необходимы и другие вещества, такие как омега-3 жирные кислоты, витамин E и витамин C.

Чрезмерное употребление моркови может привести к каротинемии — состоянию, при котором кожа приобретает желтовато-оранжевый оттенок. Поэтому важно придерживаться сбалансированного рациона, богатого различными продуктами, поддерживающими здоровье глаз.

Для поддержания здоровья глаз лучше всего подходит разнообразное и сбалансированное питание, например, средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, рыбой и орехами.