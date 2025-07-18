Подолог Перес предостерег от ношения сандалий и шлепанцев при длительных пеших прогулках

Врач-подолог Айтор Перес рассказал о рисках, связанных с ношением сандалий и шлепанцев во время длительных пеших прогулок. Его комментарии опубликовал сайт infox.ru со ссылкой на издание Infosalus.

По словам специалиста, такая обувь не имеет жесткой конструкции, которая поддерживает правильное положение ног во время движения. Это может увеличить риск растяжений мышц и привести к развитию подошвенного фасциита — заболевания, при котором разрушается соединительная ткань, охватывающая мышцы.

Доктор Перес рекомендует выбирать обувь с хорошей амортизацией и поддержкой стопы, а также правильно подобранным размером. Для пеших прогулок лучше всего подходят кроссовки.

Для профилактики проблем со стопами врач советует выполнять специальные упражнения для укрепления мышц и поддержания гибкости. Также снизить риск травм помогут регулярные перерывы в длительных прогулках и смена обуви.