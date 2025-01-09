Пластический хирург Варнавский: современные технологии пересадки волос не оставляют рубцов

Пересадка волос становится популярным решением для борьбы с алопецией. Этот метод помогает восстановить естественную густоту волос, улучшая внешний вид и повышая уверенность человека, считает пластический хирург Александр Варнавский. Своим мнением он поделился в беседе с сайтом RuNews24.ru .

Доктор отметил, что современные технологии, такие как FUE, обеспечивают естественный результат без заметных рубцов, а пересаженные волосы остаются на всю жизнь.

Однако Варнавский подчеркнул, что операция имеет свои недостатки: высокая стоимость, возможные риски осложнений, необходимость восстановления после процедуры. Специалист также добавил, что успех пересадки зависит от индивидуальных особенностей организма, и иногда может понадобиться повторная процедура.