Пластический хирург Снигирь рассказал, что липомоделирование можно сделать через год после завершения лактации

После родов многие женщины задумываются о коррекции фигуры. Одним из популярных методов является липомоделирование — хирургическая процедура по переносу жировой ткани из одних зон тела в другие для коррекции объемов. Пластический хирург клиники Seline Олег Снигирь рассказал «Известиям» об особенностях этой процедуры.

По словам эксперта, липомоделирование часто применяется для работы с зонами живота, бедер и боков. Однако решение о проведении процедуры должно приниматься после оценки состояния здоровья женщины и восстановления организма после беременности и родов.

«Липомоделирование рекомендуется женщинам с нормальным индексом массы тела и хорошим тургором кожи. Важно понимать: операция не заменит здоровый образ жизни, но станет инструментом для устранения локальных жировых отложений, которые не поддаются коррекции даже при строгой диете и активных тренировках», — отметил хирург.

Проводить процедуру после родов рекомендуется не ранее чем через 6–12 месяцев после завершения периода лактации. За это время организм должен восстановиться, а гормональный фон стабилизироваться.

Эксперт подчеркнул, что липомоделирование имеет противопоказания. Операцию не проводят при серьезных хронических заболеваниях, нарушениях свертываемости крови, онкологических заболеваниях, а также во время беременности и грудного вскармливания. Перед процедурой пациентке необходимо пройти полное обследование.

Среди возможных осложнений могут быть отеки, гематомы и инфицирование при несоблюдении рекомендаций по восстановлению. Поэтому важно правильно выбрать медицинское учреждение и врача. Проведение подобных операций требует обращения в клиники с лицензией и к специалистам с соответствующей квалификацией и опытом.