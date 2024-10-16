Пластический хирург Решетняк: кортизоловый живот обычно сигнализирует о хроническом стрессе

Пластический хирург клиники «Семейная» направления Beauty Оксана Решетняк в беседе с «Известиями» объяснила, почему кортизоловый живот считается не просто эстетической проблемой.

По словам медика, такого типа живота сигнализирует о том, что организм человека испытывает чрезмерную нагрузку в виде хронического стресса. Кортизол — гормон стресса, который вырабатывается надпочечниками в ответ на проблемные ситуации. При высоком уровне стресса у человека начинают накапливаться жировые отложения.

Решетняк добавила, что фигура напрямую влияет на самочувствие и уверенность в себе. Человек может попасть в замкнутый круг, когда сильный стресс сказывается на фигуре, а фигура — на самооценке. Врач призвала использовать для решения проблемы комплексный подход в виде правильного питания, физической активности и умения управлять стрессом.