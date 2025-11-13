Пластический хирург Мирзабекян напомнил, что липосакцией нельзя лечить ожирение
Липосакция не предназначена для лечения патологического ожирения, так как это исключительно косметологическая процедура, применяемая для устранения локальных дефектов фигуры. Об этом рассказал пластический хирург Юрий Мирзабекян в пресс-центре ИА НСН.
Он уточнил, что пациенты иногда неверно воспринимают суть процедуры, считая ее эффективным методом похудения.
«Многие полагают, что придут, им откачают жир, и они будут меньше весить. Это делать ни в коем случае нельзя», — отметил врач.
Специалист настоятельно рекомендовал подходить к такому вмешательству ответственно, осознавая его истинные цели и возможные опасности.