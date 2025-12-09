Пластический хирург Леликов рассказал, что смас-лифтинг помогает улучшить овал лица и устранить брыли

Известный российский пластический хирург Андрей Леликов в разговоре с RuNews24.ru рассказал о процедурах, которые помогут добиться эффекта омоложения.

По словам эксперта, в арсенале современных пластических операций есть три основных метода, которые позволяют добиться значительного омоложения и сохранить естественную выразительность лица:

Среди них — смас-лифтинг лица. Это подтяжка мышечной маски лица и фиксация на точках опоры — костной структуре. Позволяет улучшить овал, устранять брыли, подтягивать щечную зону и достигать долгосрочного эффекта, не меняя природные особенности лица.

Платизмопластика (пластика шеи) — чаще всего выполняется в комплексе с пластикой лица и основана на перемещении мышечных тканей — платизмы шеи. Позволяет избавиться от второго подбородка и проявлений возраста в области шеи, сохраняя натуральность и гармонию.

Блефаропластика (пластика век) — позволяет убрать нависание верхних век, подчеркнуть миндалевидный разрез глаз и устранить мешки под глазами. Часто выполняется в сочетании с эндоскопическим лифтингом лба, что помогает приподнять брови и улучшить общее восприятие лица, делая взгляд более открытым и свежим.

«Впечатляющий эффект достигается, если грамотно подобрать операции — это и подтяжка лица, и шеи, и век. Все зависит от желаний пациента и рекомендаций хирурга», — заключил Леликов.