Пластический хирург Карпович предупредил об опасности филлеров в лицевой зоне

Пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович в беседе с «Известиями» предупредил о рисках, связанных с инъекциями филлеров в лицо. Он отметил, что основная опасность заключается не в самом препарате, а в недостаточных знаниях и навыках косметолога.

Ринохирург подчеркнул, что при неправильном введении филлер может попасть в просвет артерии или сильно сдавить сосуд, что приведет к некрозу.

Самыми опасными зонами специалист назвал нос и область между бровями, где проходят артерии, питающие крылья и кончик носа. Не менее рискованной считается периорбитальная зона — область вокруг глаз.

Опытный косметолог, по словам Карповича, знает анатомию, работает с использованием тупых канюль вместо острых игл и всегда проверяет положение иглы перед введением препарата. Пациент также должен быть внимателен и задавать вопросы о рисках и мерах безопасности.

«Хороший специалист не обидится на такие вопросы. Напротив, он подробно расскажет обо всех возможных рисках и мерах безопасности», — подытожил Карпович.