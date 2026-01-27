Пластический хирург Ильина рассказала, что липосакция может ухудшить ситуацию при сильном похудении

Люди, которые значительно снизили вес, часто замечают, что их тело не стало таким, каким они его представляли. Некоторые думают, что липосакция решит проблему, но это не так. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Евгения Ильина рассказала «Известиям» , что в таких случаях операция может быть неэффективной и даже ухудшить ситуацию.

Эксперт объяснила, что при ожирении кожа длительное время находится в состоянии перерастяжения, из-за чего повреждаются коллагеновые и эластиновые волокна. В подкожном слое формируется фиброз — плотные соединительнотканные перемычки, которые делают ткани жесткими и неоднородными. Поэтому после резкого похудения основная проблема — не избыток жира, а сочетание растянутой кожи с фиброзно измененной подкожной клетчаткой.

Липосакция эффективна для удаления локальных излишков жировой ткани у пациентов с сохраненной эластичностью кожи. Но после сильного похудения удаление оставшегося жира не улучшает, а часто даже подчеркивает провисание тканей. Аппаратные и инъекционные методики также имеют ограниченный эффект.

«Единственным действительно работающим решением после сильного похудения являются реконструктивные операции, направленные на удаление избыточной кожи и восстановление естественных контуров тела, соответствующих новому весу», — указала Ильина.