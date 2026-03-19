Пластический хирург Фролова напомнила, что гормональные изменения могут влиять на здоровье груди

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова объяснила «Известиям» , как гормональные изменения в организме женщины могут влиять на состояние молочных желез. Понимание этих процессов помогает вовремя распознать тревожные симптомы и предотвратить развитие злокачественных новообразований.

Основные гормоны, регулирующие работу молочных желез, — это эстроген, прогестерон, пролактин и тестостерон. Эстроген стимулирует рост молочных протоков и тканей груди, особенно в период полового созревания и перед менструацией. Прогестерон вызывает разрастание железистой ткани, подготавливая ее к беременности. Пролактин отвечает за выработку молока в период лактации.

Менструальный цикл делится на две фазы, каждая из которых вызывает определенные изменения в молочных железах. Во второй фазе цикла происходит повышение уровня прогестерона, что приводит к задержке жидкости и отечности груди. Это нормальное явление, которое сопровождается чувствительностью, тяжестью или болезненностью груди. Однако если симптомы становятся слишком выраженными, следует обратиться к специалисту.

Врач подчеркнула, что женщины часто сталкиваются с дискомфортом, не связанным с менструацией. Это может быть проявлением фиброзно-кистозной мастопатии — распространенного заболевания молочных желез, связанного с дисбалансом половых гормонов.

Для поддержания здоровья груди важно регулярно проводить самообследование и проходить ежегодные обследования у маммолога. Появление тревожных симптомов, таких как постоянные боли, быстро растущие уплотнения, выделения из сосков или изменение формы груди, может указывать на мастопатию или более серьезные заболевания, включая рак молочной железы.