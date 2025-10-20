Пластический хирург Дерновой сообщил, что рост груди может происходить не только во время беременности

Пластический хирург Сергей Дерновой сообщил сайту «Страсти» , что рост груди может происходить не только во время беременности.

По мнению эксперта, подобный симптом у небеременных женщин обычно связан не с возрастными изменениями, а с гормональными нарушениями, которые требуют медицинского контроля.

«У юных пациенток грудь способна вырасти до шестого-восьмого, а иногда и до десятого размера», — сказал он.

Дерновой указал на гигантомастию, известную также как гиперплазия молочных желез, как на один из наиболее заметных примеров такого состояния. Оно часто начинается в подростковом возрасте и может вызывать физический дискомфорт, проявляющийся в виде боли в спине, раздраженной кожи и ограничений в физической активности и выборе одежды.