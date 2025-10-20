Пластический хирург Дерновой сообщил, что рост груди может происходить не только во время беременности
Пластический хирург Сергей Дерновой сообщил сайту «Страсти», что рост груди может происходить не только во время беременности.
По мнению эксперта, подобный симптом у небеременных женщин обычно связан не с возрастными изменениями, а с гормональными нарушениями, которые требуют медицинского контроля.
«У юных пациенток грудь способна вырасти до шестого-восьмого, а иногда и до десятого размера», — сказал он.
Дерновой указал на гигантомастию, известную также как гиперплазия молочных желез, как на один из наиболее заметных примеров такого состояния. Оно часто начинается в подростковом возрасте и может вызывать физический дискомфорт, проявляющийся в виде боли в спине, раздраженной кожи и ограничений в физической активности и выборе одежды.