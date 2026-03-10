Пластический хирург Балакеримова рассказала, что липосакция не решает проблему целлюлита окончательно

Пластический хирург Зухра Балакеримова сообщила NEWS.ru , что липосакция способна облегчить борьбу с целлюлитом, но не избавляет от него полностью. Для достижения максимального эффекта процедуру следует сочетать с другими методами, такими как мезотерапия и массаж.

По словам хирурга, механизмы образования целлюлита и цели липосакции пересекаются лишь частично. Процедура может привести к некоторой подтяжке кожи и улучшению ее текстуры, особенно при умеренном избытке жировой массы. Однако лазер не всегда воздействует на фиброзные перегородки, которые играют ключевую роль в формировании бугров и впадин при целлюлите.

Балакеримова подчеркнула, что целлюлит — это не просто локальный жир, а комплекс изменений подкожной ткани, включающий застой жидкости, нарушение микроциркуляции и фиброзные тяжи. Липосакция помогает избавиться от некоторого количества подкожного жира и может способствовать выравниванию поверхности кожи. Однако при сильном фиброзе и наличии глубоких соединительнотканных тяжей операция зачастую не устраняет сами «канаты», что приводит к сохранению видимых неровностей.

Для более выраженного эффекта против целлюлита стоит комбинировать липосакцию с процедурами, направленными на фиброз и микроциркуляцию. Это могут быть ручные и аппаратные методики миостимуляции, фракционные лазеры, мезотерапия и массажи, а также введение рассасывающих препаратов в проблемные участки. Комплексный подход повышает шанс получить более гладкую поверхность кожи, чем при одной лишь операции.