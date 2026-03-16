Пластический хирург Аль-Юсеф назвал самую частую причину отказа в пластической операции

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал NEWS.ru , что врач может отказать в проведении пластической операции, если пациент не имеет собственного осознанного желания или ожидает недостижимых результатов.

Популярность эстетической медицины растет с каждым годом, и в России ежегодно проводятся сотни тысяч операций. Однако не каждый желающий получает согласие хирурга. Одной из причин отказа может стать чужая инициатива: если человек приходит по настоянию супруга, детей или друзей, это тревожный сигнал. Пациенты, подвергающиеся внешнему давлению, часто оказываются не готовы к реальному результату и разочаровываются.

Хирург подчеркнул, что операция не может быть проведена, если результаты анализов неудовлетворительные. Нарушение свертываемости крови, скрытые воспалительные процессы и обострение хронических заболеваний создают угрозу для жизни пациента. Врач не имеет права подвергать человека риску.

Самая частая причина отказа — пациент хочет невозможного. Например, требует сделать его похожим на голливудскую звезду. Анатомические особенности не позволят добиться точного сходства, каким бы талантливым ни был хирург. Многие представляют операцию как мгновенное преображение, но в реальности восстановление может длиться до полугода. Если пациент морально или профессионально не готов к долгому периоду заживления, хирург вправе отказать.