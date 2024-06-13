Петербургский Роспотребнадзор напомнил, что в черешне содержится более 6 витаминов

Сейчас наступил сезон черешни, и игнорировать эту ягоду не стоит. Об этом сообщила Gazeta.Spb со ссылкой на Роспотребнадзор Петербурга.

Специалисты ведомства напомнили, что в черешне содержится калий, магний и кальций. Кроме того, она источник более шести витаминов.

«Черешня богата на витамины А и группы В, а также в ней можно найти витамин С, Е, РР и Н», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как добавил сайт канала «Санкт-Петербург», ягода еще богата железом и цинком. Кроме того, черешня малокалорийна, потому не угрожает фигуре.