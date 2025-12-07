Первая ночная диспансеризация пройдет в Нижнем Новгороде

Эксперимент по организации профилактических осмотров в вечернее и ночное время планируют провести в Нижегородской области. Идея принадлежит региональному руководству здравоохранения. Проект позволит сдавать анализы и консультироваться со специалистами вне рабочего дня, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Конкретные сроки начала эксперимента пока неизвестны. Ранее некоторые медицинские работники выразили сомнения относительно удобства такого формата, написало АБН24.
Представитель ведомства Алексей Никонов подчеркнул, что инициатива не вызывает негатива среди персонала. Планируется задействовать студентов консерватории имени Глинки для музыкального сопровождения мероприятия.
