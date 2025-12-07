Первая ночная диспансеризация пройдет в Нижнем Новгороде

Эксперимент по организации профилактических осмотров в вечернее и ночное время планируют провести в Нижегородской области. Идея принадлежит региональному руководству здравоохранения. Проект позволит сдавать анализы и консультироваться со специалистами вне рабочего дня, сообщило НИА «Нижний Новгород».