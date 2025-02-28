Педиатр Шахвеледов: подбрасывание младенца вверх может привести к травмам мозга
Педиатр Рамил Шахвеледов предупредил, что подбрасывание новорожденных в воздух может стать причиной серьезных травм. Об этом сообщил News.ru.
Среди последствий врач выделил повреждения шеи и головного мозга. Он особо подчеркнул опасность таких действий для младенцев младше шести месяцев, чьи мышцы еще недостаточно развиты.
«Дети в первые шесть месяцев только учатся держать голову, поэтому данный участок наиболее подвержен травмам. Последствия подбрасываний могут проявиться не сразу», — предупредил медик.
Он также отметил, что подобные развлечения могут негативно сказываться на эмоциональном состоянии ребенка, нарушая его чувство доверия и вызывая стресс.
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