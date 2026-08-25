Педиатр Шабаршова назвала причины прекратить грудничковое плавание

Педиатр Алена Шабаршова сообщила, что грудничковое плавание не нужно для нормального развития ребенка, пишет РИАМО .

Шабаршова рассказала, что занятия следует отложить при острых респираторных и кишечных инфекциях, воспалениях на коже и незажившей пупочной ранке.

Тренировку нужно прекратить, если ребенок постоянно плачет, извивается или ведет себя неестественно. Еще одним поводом остановить занятие может стать повышение температуры, передает RT.

Врач подчеркнула, что плавание не считается обязательным условием нормального развития ребенка в первый год жизни.