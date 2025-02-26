Педиатр Прохоренко: здоровое питание поможет детям облегчить симптомы скачка роста

У детей бывают скачки роста, когда тело стремительно увеличивается, вызывая дискомфорт. Основные периоды: первый год жизни, дошкольный возраст (6–7 лет) и пубертат (10–16 лет). Об особенностях этого явления рассказал врач-педиатр Антон Прохоренко в интервью kp.ru.
По словам специалиста, симптомы скачка роста включают боли в ногах, усталость, проблемы с пищеварением и нервозность. Чтобы облегчить состояние ребенка, важно придерживаться правильного питания, умеренных физических нагрузок и соблюдать полноценный сон.
При сильных болях, проблемах с координацией, резком изменении веса и частых головных болях необходимо обратиться к врачу, подчеркнул Прохоренко.
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