Педиатр Прохоренко: здоровое питание поможет детям облегчить симптомы скачка роста

У детей бывают скачки роста, когда тело стремительно увеличивается, вызывая дискомфорт. Основные периоды: первый год жизни, дошкольный возраст (6–7 лет) и пубертат (10–16 лет). Об особенностях этого явления рассказал врач-педиатр Антон Прохоренко в интервью kp.ru .

По словам специалиста, симптомы скачка роста включают боли в ногах, усталость, проблемы с пищеварением и нервозность. Чтобы облегчить состояние ребенка, важно придерживаться правильного питания, умеренных физических нагрузок и соблюдать полноценный сон.

При сильных болях, проблемах с координацией, резком изменении веса и частых головных болях необходимо обратиться к врачу, подчеркнул Прохоренко.