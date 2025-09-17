Педиатр Прохоренко сообщил, что яблоки и греча не поднимут гемоглобин при дефиците железа у детей

Педиатр Антон Прохоренко заявил в беседе с KP.RU , что продукты питания не могут быть единственным средством лечения железодефицитной анемии у детей.

По словам врача, при соответствующем диагнозе помочь способны исключительно препараты железа.

«Никакие витамины, гематоген, свекла, яблоки, гранаты или гречка сами гемоглобин не поднимут, если у ребенка уже есть дефицит», — пояснил медик.

Прохоренко отметил, что курс лечения составляет минимум три месяца. За это время нужно не только восстановить уровень гемоглобина, но и создать запасы железа в организме. Если прекратить терапию раньше, анемия может вернуться.