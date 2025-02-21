Педиатр Пономарев призвал школьников принимать витамин D и йод

Врач-педиатр Сергей Пономарев в беседе с РИАМО рассказал, что большинство заболеваний, встречающихся у школьников, связано с дыхательной системой. Он указал, что многие проблемы со здоровьем у подростков не обязательно вызваны учебной нагрузкой.

Заболевания ЖКТ, по его словам, зачастую обусловлены качеством пищи, а нарушения зрения — недостаточным естественным освещением. Недостаточная физическая активность и отсутствие закалки приводят к неврологическим проблемам. Психические расстройства, такие как депрессия, часто возникают из-за семейных трудностей, а не школьных требований, написал «ФедералПресс».

Пономарев посоветовал школьникам принимать витамин D и йод, а также больше времени проводить на открытом воздухе. Он обратил внимание на то, что проблемы с осанкой, зрением и нервной системой возникают не только из-за учебы, но и из-за дефицита витаминов и недостаточной физической активности.