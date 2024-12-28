Педиатр Морозова: употребление снега или сосулек снижает иммунитет

Каждый ребенок рано или поздно может попробовать сосульку на вкус. Это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила врач-педиатр Екатерина Морозова в разговоре с РИАМО .

Доктор отметила, что употребление снега или сосулек влияет на терморегуляцию организма, ослабляет иммунную систему. Кроме того, снег и сосульки могут быть средой для микробов, поэтому есть риск заболеть пищевой инфекцией или другим недугом, передает сайт kp.ru.

По словам медика, возможно заражение паразитарными инфекциями и даже отравление химическими веществами, которые накапливаются на сосульках из окружающей среды.