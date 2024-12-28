Педиатр Морозова: теплая вода поможет освободить ребенка, который прилип языком к качелям

В детстве многие сталкивались с ситуацией, когда в мороз прилипаешь языком к металлическим качелям. Врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала сайту РИАМО, как правильно помочь ребенку в такой ситуации.
По словам доктора, если ребенок случайно лизнул качели на морозе, нужно взять теплую, но не горячую воду, а затем медленно полить ее на место прилипания. Это поможет растопить лед. Нельзя пытаться освободить язык резким движением, так как это может привести к повреждению тканей, передает kp.ru.
Педиатр предупредила: если в течение 5–10 минут язык не освобождается или ребенок испытывает сильный дискомфорт, важно обратиться за медицинской помощью и вызвать скорую.
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