Педиатр Морозова: теплая вода поможет освободить ребенка, который прилип языком к качелям

В детстве многие сталкивались с ситуацией, когда в мороз прилипаешь языком к металлическим качелям. Врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала сайту РИАМО , как правильно помочь ребенку в такой ситуации.

По словам доктора, если ребенок случайно лизнул качели на морозе, нужно взять теплую, но не горячую воду, а затем медленно полить ее на место прилипания. Это поможет растопить лед. Нельзя пытаться освободить язык резким движением, так как это может привести к повреждению тканей, передает kp.ru.

Педиатр предупредила: если в течение 5–10 минут язык не освобождается или ребенок испытывает сильный дискомфорт, важно обратиться за медицинской помощью и вызвать скорую.